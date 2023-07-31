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15:09, 31 июля 2023Наука и техника

В России испытали повышающую точность «Солнцепеков» систему

«Высокоточные комплексы» испытали новую систему навигации для ТОС-1А «Солнцепек»

Фото: РИА Новости

Новая система навигации, которую разработали специалисты ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») для боевых машин тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», успешно прошла испытания. Об этом сообщили в холдинге, передает ТАСС.

«ВНИИ "Сигнал" провел успешную апробацию современной системы навигации для БМ ТОС-1А "Солнцепек". Кроме того, эта система повышает точность стрельбы БМ ТОС-1А, автоматизирует процессы расчета геодезических и специальных задач. В дальнейшем планируется укомплектовать этими навигационными системами все боевые машины», — рассказали в «Высокоточных комплексах».

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ТОС-1А «Солнцепек» предназначена для поражения живой силы противника в укрытиях и на открытой местности, а также для вывода из строя автомобильной и легкобронированной техники. Боевая машина ТОС-1А получила 24 направляющих для запуска реактивных снарядов калибра 220 миллиметров с термобарической боевой частью.

В июне обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс писал, что ракеты «Солнцепека» с термобарической боевой частью эффективны при применении в зданиях, окопах или траншеях.

В ноябре 2022 года главный специалист Омского завода транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») Денис Петров в эфире программы «Военная приемка» сообщил, что предприятие работает над увеличением дальности и кучности стрельбы «Солнцепека».

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    Даниил Иринин
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