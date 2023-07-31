Трое пьяных пассажиров устроили дебош на борту и сорвали рейс на Бали

DM: трое пьяных пассажиров сорвали рейс Virgin Australia из Брисбена на Бали

Трое пассажиров самолета авиакомпании Virgin Australia напились на борту, устроили дебош и сорвали рейс. Подробностями истории поделилось издание Daily Mail (DM).

Источник уточняет, что рейс из Брисбена на Бали был перенаправлен в австралийский город Дарвин после того, как трое пассажиров превратили полет в хаос. Члены экипажа сообщили полиции, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данным издания, пьяные австралийцы заняли места у аварийного выхода и отказывались покидать их по просьбе бортпроводников. В итоге они все же согласись пересесть, но после этого начали вести себя еще более вызывающе и продолжили выпивать алкоголь, принесенный на борт из магазина duty free, а один из них закурил.

Пилоту пришлось перенаправить рейс в международный аэропорт Дарвина. Там самолет встретили сотрудники полиции, которые вывели из него дебоширов. Известно, что они будут оштрафованы за хулиганство, употребление алкоголя и курение на борту. Оставшиеся в самолете пассажиры прилетели на Бали с задержкой в несколько часов.

«Мы еще раз напоминаем общественности, что аэропорты и самолеты — это не ночные клубы. Мы абсолютно нетерпимы к оскорбительному и агрессивному поведению в этих местах», — заявил глава аэропорта Дарвина Грег Дэвис (Greg Davis).

Издание добавляет, что максимальное наказание за недисциплинированное поведение на борту самолета — штраф в размере девяти тысяч долларов (более 818 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что пассажирки рейса Frontier Airlines устроили массовую драку на борту и были выдворены из самолета. Известно, что нарушительницы были знакомы и начали конфликт еще на земле. В ходе перепалки они стали бить друг друга, из-за чего остальные пассажиры были вынуждены вмешаться, чтобы остановить женщин.

