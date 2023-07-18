Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:13, 18 июля 2023Путешествия

Пассажирки устроили массовую драку в самолете и попали на видео

DMARGE: пассажирки Frontier Airlines устроили драку на борту и были выдворены из самолета

Пассажирки рейса Frontier Airlines устроили массовую драку на борту и были выдворены из самолета. Инцидент попал на видео, которое публикует DMARGE.

Рейс следовал из Филадельфии в Лас-Вегас. По информации издания, нарушительницы были знакомы и начали конфликт еще на земле. В ходе перепалки они стали бить друг друга, из-за чего остальные пассажиры были вынуждены вмешаться, чтобы остановить женщин. В результате одна из дебоширок ударила незнакомого мужчину.

Из-за произошедшего пилоты решили посадить самолет в Денвере и выдворить из самолета пассажирок, затеявших драку.

Ранее россияне в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош в самолете «Уральских авиалиний», летевшем из Читы в Екатеринбург. Пьяные мужчины в военной форме вступили в конфликт, который впоследствии перерос в драку на борту.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Водители рассказали об обстановке на Крымском мосту после теракта

    Госдума приняла закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

    Россиянку арестовали на два месяца за попытку устроить теракт на ГЭС

    СБУ заподозрила Красовского в повторных призывах к геноциду

    Выявлены новые препараты для борьбы с болезнью Альцгеймера

    Назван предотвращающий окрашивание белья при стирке предмет

    В Кремле ответили на вопрос об ударе по портовой инфраструктуре Одессы

    Пассажирки устроили массовую драку в самолете и попали на видео

    Зеленский обсудил с силовиками экспорт зерна

    Китаю предрекли эпоху экономического застоя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости