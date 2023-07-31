На Украине начали ужесточать наказания за уклонение от мобилизации

«Страна.ua»: украинские суды начали ужесточать наказания за уклонение от призыва

Украинские суды начали ужесточать наказания за уклонение от мобилизации вплоть до лишения свободы, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на реестр судебных решений республики.

Как утверждается, в реестре начали появляться приговоры апелляционных судов, отменяющие решения судов первой инстанции и заменяющие наказания на тюремный срок. Изменяют же решения по инициативе прокуратуры.

«Личная позиция по избежанию мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины остается решающим мотивом в его планах на будущее», — говорится в апелляции, поданной прокурором в Харьковский суд. Военнообязанному назначили три года лишения свободы.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина все еще располагает резервами, которые Киев может бросать на линию фронта. По его словам, они плохо подготовлены и мотивированы.