США прокомментировали переговоры по Украине в Саудовской Аравии

Госдеп: США поддерживают проведение переговоров в Саудовской Аравии по Украине

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США поддерживают проведение многосторонних переговоров в Саудовской Аравии по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что представители Соединенных Штатов намерены принять участие в переговорах. По его словам, в Вашингтоне уделяют первостепенное внимание тому, чтобы Украина была представлена на мероприятиях, на которых будет обсуждаться дипломатическое решение конфликта.

Ранее стало известно, что Россия не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии. В Кремле сообщили, что будут следить за переговорим по Украина. По словам пресс-секретаря президента Россия Дмитрия Пескова, Москва неоднократно заявляла, что любые попытки способствовать мирному урегулированию конфликта достойны положительной оценки.