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12:38, 31 июля 2023Мир

В Кремле оценили переговоры Эр-Рияда по Украине без участия России

Песков: Кремль будет следить за переговорами в Саудовской Аравии по Украине

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Россия будет следить за встречей стран по мирному урегулированию на Украине, которую, по данным The Wall Street Journal, хотят провести власти Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

«Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся, и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь», — подчеркнули в Кремле. Песков напомнил, что Москва неоднократно говорила: «любые попытки способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки».

При этом российский источник РИА Новости ранее говорил, что Москва не примет переговоры Эр-Рияда, поскольку урегулирование на Украине невозможно без участия России. По данным WSJ, переговоры должны состояться в Джидде с 5 по 6 августа.

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    Виктория Кондратьева
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