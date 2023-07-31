В Кремле оценили переговоры Эр-Рияда по Украине без участия России

Песков: Кремль будет следить за переговорами в Саудовской Аравии по Украине

Россия будет следить за встречей стран по мирному урегулированию на Украине, которую, по данным The Wall Street Journal, хотят провести власти Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

«Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся, и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь», — подчеркнули в Кремле. Песков напомнил, что Москва неоднократно говорила: «любые попытки способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки».

При этом российский источник РИА Новости ранее говорил, что Москва не примет переговоры Эр-Рияда, поскольку урегулирование на Украине невозможно без участия России. По данным WSJ, переговоры должны состояться в Джидде с 5 по 6 августа.