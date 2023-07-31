В России оценили планы Эр-Рияда провести мирные переговоры по Украине без Москвы

Источник РИА Новости в Москве: переговоры по Украине нельзя провести без России

Планы Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине без участия Москвы, о которых ранее писало издание The Wall Street Journal (WSJ), невозможно воплотить, так как пытаться добиться урегулирования нельзя без России. Об этом РИА Новости заявил источник в российской столице.

«Урегулирование кризиса вокруг Украины объективно невозможно без участия России и без учета ее законных интересов», — считает собеседник агентства. Он также считает, что перемирие невозможно заключить за основе «формулы [президента Украины Владимира] Зеленского».

По данным WSJ, переговоры должны состояться в Джидде с 5 по 6 августа. На них уже пригласили представителей примерно 30 стран, в их числе — Украина, западные государства, Бразилия и Индия. России в этом списке нет.