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00:09, 1 августа 2023Мир

В ВОЗ отметили значительный успех России в борьбе с курением

ВОЗ: Россия добилась успехов в борьбе с курением за последнее десятилетие

Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Россия добилась значительных успехов в борьбе с курением за последние десять лет. Потребление табачных изделий сократилось с 39,4 процента в 2009 году до 30,9 процента в 2016 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе европейского союза ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).

«За последнее десятилетие Российская Федерация добилась значительного прогресса в сокращении потребления табака путем осуществления решительных и всеобъемлющих мер по борьбе против табака», — подчеркнули эксперты.

В пресс-службе добавили, что текущее потребление табачных изделий в стране значительно сократилось. В частности, потребление подростками от 13 до 15 лет снизилось с 27,3 процента в 2004 году до 12,1 процента в 2021 году.

В ВОЗ отметили, что «Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в 2008 году». По словам экспертов, с тех пор страна «прилагает значительные усилия для борьбы с табачной эпидемией».

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости добиваться полного запрета вейпов как в России, так и во всех странах постсоветского пространства.

По его словам, ограничения, касающиеся вейпов, должны обсуждаться в экономических союзах, в которые входит Россия, поскольку от этого зависит здоровье людей и их безопасность.

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    Марина Совина
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