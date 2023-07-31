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03:37, 31 июля 2023Россия

В Госдуме решили добиваться полного запрета вейпов в России

Депутат Хамзаев призвал все страны постсоветского пространства запретить вейпы

Фото: Thomas Bjornstad / Unsplash

Необходимо добиваться полного запрета вейпов как в России, так и во всех странах постсоветского пространства. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

По его словам, ограничения, касающиеся вейпов, должны обсуждаться в экономических союзах, в которые входит Россия, поскольку от этого зависит здоровье людей и их безопасность. «Тем более, именно через наши братские страны вейпы и прочие электронные сигареты завозятся в Россию», — отметил депутат.

Он также напомнил, что в Казахстане было принято решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. По мнению Хамзаева, со временем такие же меры примут и в России. «Буду добиваться этого и призывать своих коллег», — пообещал он.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Помимо этого, запрещается продавать вейпы на ярмарках, выставках и дистанционным способом.

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    Марина Совина
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