Парикмахер назвал россиянкам способы сохранить качество волос в жару

Парикмахер Матреничев посоветовал россиянкам использовать шампунь с SPF в жару

Стилист-парикмахер Сергей Матреничев назвал россиянкам способы сохранить качество волос в жару. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

В первую очередь специалист посоветовал использовать в летний сезон шампуни и кондиционеры с SPF-защитой не менее 15. Кроме того, он призвал включить в уход за прядями несмываемые продукты, кремы или масла. По его словам, последние лучше защищают от выгорания на солнце.

Помимо прочего, Матреничев заявил о необходимости применения масок для волос, направленных на восстановление водного баланса. «Это средства для кудрявых волос, независимо от вашего типа, и маски с формулой увлажнения и питания. Также учтите, что продукты для окрашенных волос обладают очень хорошей защитной функцией в период солнечной активности», — уточнил он.

Ранее в июле врач-трихолог Татьяна Егорова назвала россиянкам три прически, которые наносят вред волосам. Самыми неудачными прическами она считает дреды, пучки и тугие хвосты.