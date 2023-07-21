Врач назвала россиянкам три вредные для волос прически

Трихолог Татьяна Егорова назвала дреды, пучки и тугие хвосты вредными для волос прическами

Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова назвала россиянкам три прически, которые приносят вред волосам. Соответствующий комментарий приводит «Вечерняя Москва».

Самыми неудачными прическами она считает дреды, пучки и тугие хвосты. «Все эти прически сильно вредят локонам. Из-за сильного натяжения луковица сильно сжимается, происходит нарушение кровообращения и питания волосяной луковицы. От этого волос очень сильно страдает, становится более ломким и отмирает», — предупредила доктор.

Специалист добавила, что цикл восстановления волоса составляет 21 день. «Если в этот период не терзать пряди модными, но небезвредными прическами, у человека обновляется волосяная луковица, и, соответственно, волос восстанавливается и отрастает здоровым», — пояснила Егорова.

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