Бывшую солистку «Серебра» Ольгу Серябкину заметили на публике в прозрачной юбке

Бывшая солистка женской поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие сторис заметили на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость посетила съемки авторского проекта комика Павла Воли «Шоу Воли» на ТНТ в бежевом корсете с аппликацией в виде цветка российского бренда Nastyamasha, а также прозрачной юбкой со сборками коричневого цвета. В качестве обуви она выбрала босоножки со стразами, а из аксессуаров на ней были массивные серьги в виде полумесяца и несколько колец.

В то же время волосы певицы распустили и уложили волнами. На ее лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Ранее в июле Инстасамку в облегающем наряде подняли на смех в сети. На размещенном кадре 23-летняя рэперша Дарья Зотеева позировала в черном комбинезоне с длинными рукавами, вырезы на котором обнажали часть ее груди, и остроносых туфлях на высоких каблуках. При этом инфлюэнсерша накинула на голову капюшон, скрыв половину лица.