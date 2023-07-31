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08:43, 31 июля 2023Бывший СССР

В МИД назвали условие вывода ядерного оружия России из Белоруссии

Дипломат Полищук: РФ может вывести ТЯО из Белоруссии после изменения курса США

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия может рассмотреть потенциальный вывод тактического ядерного оружия (ТЯО) с территории Белоруссии только после изменения внешнеполитического курса США, заявил директор второго департамента стран Содружества независимых государств (СНГ) Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, само размещение российского ТЯО в республике стало ответом на многолетнюю ядерную политику США, носившую деструктивный характер. Повиляли на решение о размещении ядерного оружия и изменения в ключевых областях европейской безопасности.

ТЯО в Белоруссии же выступает в качестве вынужденной сдерживающей меры, призванной обеспечить безопасность Союзного государства. Потенциальный вывод ядерного оружия из Белоруссии дипломат связал с изменением курса США и выводом американского ядерного оружия из Европы.

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом пересмотреть стратегию ядерного сдерживания. Причиной обращения стало размещение ТЯО в Белоруссии.

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    Алевтина Запольская
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