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15:26, 7 июля 2023Бывший СССР

Страны Прибалтики и Польша призвали пересмотреть стратегию ядерного сдерживания

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали НАТО пересмотреть стратегию ядерного сдерживания
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Daniel Reinhardt / Globallookpress.com

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом пересмотреть стратегию ядерного сдерживания. Причиной обращения стало размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии, передает ТАСС.

«Одной из мер, которые мы предлагаем для обеспечения безопасности союзников, является пересмотр стратегии ядерного сдерживания с ее адаптацией к новым условиям», — говорится в послании глав государств.

Лидеры Польши и стран Прибалтики считают, что размещение на белорусской территории российского ТЯО говорит об усилении военного сотрудничества Москвы и Минска, которое угрожает безопасности НАТО.

Ранее президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда призвали максимально приблизить Украину к НАТО, а также продолжить расширять и ужесточать санкции в отношении России.

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    Алевтина Запольская
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