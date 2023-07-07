Страны Прибалтики и Польша призвали пересмотреть стратегию ядерного сдерживания

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали НАТО пересмотреть стратегию ядерного сдерживания

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом пересмотреть стратегию ядерного сдерживания. Причиной обращения стало размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии, передает ТАСС.

«Одной из мер, которые мы предлагаем для обеспечения безопасности союзников, является пересмотр стратегии ядерного сдерживания с ее адаптацией к новым условиям», — говорится в послании глав государств.

Лидеры Польши и стран Прибалтики считают, что размещение на белорусской территории российского ТЯО говорит об усилении военного сотрудничества Москвы и Минска, которое угрожает безопасности НАТО.

Ранее президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда призвали максимально приблизить Украину к НАТО, а также продолжить расширять и ужесточать санкции в отношении России.