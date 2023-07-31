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12:51, 31 июля 2023Мир

Кремль высказался о ситуации в Нигере

Песков заявил, что Москва выступает за восстановление законности в Нигере

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Москва выступает за восстановление законности в Нигере. Так о ситуации в африканской стране высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране, мы выступаем за сдержанность всех сторон», — заявил пресс-секретарь российского лидера. По его словам, Москва желает, чтобы Нигер «вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мятежникам, удерживающим президента Нигера Мохамеда Базума, с призывом освободить его. Гутерриш отметил, что ООН осуждает нападение на демократически избранное правительство.

В ночь на 27 июля военные объявили о свержении президента Нигера и о закрытии границ государства. Сообщалось, что поводом для мятежа послужили планы Базума уволить командира президентской гвардии Омара Чиани.

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    Алина Гончарова
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