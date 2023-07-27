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17:02, 27 июля 2023Мир

Генсек ООН призвал мятежников освободить президента Нигера

Генсек ООН Гутерриш призвал мятежников освободить президента Нигера Базума

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мятежникам, удерживающим президента Нигера Мохамеда Базума, с призывом освободить его. Об этом сообщает РИА Новости.

Гутерриш отметил, что ООН осуждает нападение на демократически избранное правительство. «Теперь я хочу обратиться непосредственно к тем, кто его [президента] удерживает: немедленно и безоговорочно освободите президента Базума», — сказал он.

Генсек всемирной организации добавил, что ему неизвестно местонахождение главы государства, но рассказал, что говорил с ним по телефону 26 июля. Базум сообщил Гутерришу, что «он в порядке, но ситуация очень серьезная».

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками. Такое решение в главном штабе армии объяснили стремлением избежать вооруженных конфликтов.

В ночь на 27 июля военные объявили о свержении президента Нигера и о закрытии границ государства. По данным издания Jeune Afrique, поводом для мятежа послужили планы Базума уволить командира президентской гвардии Омара Чиани.

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    Полина Матюхина
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