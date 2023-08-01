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09:50, 1 августа 2023Ценности

Кристина Агилера показала фигуру в имитирующей сумку юбке

Певица Кристина Агилера примерила имитирующую сумку Hermès Birkin юбку

Фото: @xtina

Американская певица Кристина Агилера примерила необычный наряд. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных фото 42-летняя исполнительница показала фигуру в черной облегающей майке и имитирующей сумку Hermès Birkin розовой мини-юбке, украшенной множеством сияющих страз. Ее образ дополнили прозрачные босоножки на шпильках и солнцезащитные очки в тон верха.

Также визажисты сделали артистке макияж в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в пучок, выпустив несколько прядей.

В июле в подобных нарядах модели приняли участие в показе бренда одежды Namilia на Неделе моды в Берлине. Так, одна из манекенщиц прошла по подиуму в черной фате, полупрозрачном топе и кожаной юбке, которая имитировала сумку с ручкой и застежкой посередине. В то же время другая модель примерила облегающую длинную юбку с расклешенным подолом и укороченный топ, оформленные ручкой и замком.

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    Мария Винар
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