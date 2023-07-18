Модели вышли на подиум в имитирующих сумки откровенных нарядах на Неделе моды в Берлине

Модели вышли на подиум в откровенных нарядах на Неделе моды в Берлине. Соответствующие снимки появились на странице бренда одежды Namilia в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном из размещенных фото манекенщица запечатлена в черной фате, полупрозрачном топе и кожаной юбке, которая имитировала сумку с ручкой и застежкой посередине. В то же время другая модель примерила облегающую длинную юбку с расклешенным подолом и укороченный топ, оформленные ручкой и замком.

Кроме того, на подиуме были показаны наряды, состоящие из кожаных пиджаков, мини-шорт и чулков с подвязками, которые украшены упомянутыми элементами изделий.

В мае модели прошлись по подиуму в откровенных нарядах и привлекли внимание фотографов. Данные образы были представлены для показа бренда Michael Lo Sordo, который состоялся в культурном центре Carriageworks в Сиднее в рамках австралийской Недели моды. Участники шоу показали гостям коллекцию марки, которая состояла из предметов гардероба из прозрачных тканей, а также топов и юбок в виде кольчуги, оголявших их тела.