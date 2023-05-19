Модели вышли на подиум в прозрачных нарядах на Неделе моды

Модели показа бренда Michael Lo Sordo прошлись по подиуму в прозрачных нарядах

Модели прошлись по подиуму в откровенных нарядах и привлекли внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Star.

Речь идет о показе бренда Michael Lo Sordo, который состоялся в культурном центре Carriageworks в Сиднее в рамках австралийской Недели моды. Участники шоу представили гостям коллекцию марки, которая состояла из предметов гардероба из прозрачных тканей, а также топов и юбок в виде кольчуги, оголявших их тела.

Так, одна из манекенщиц вышла на сцену в платье из белого кружева, а другая — в ярко-красном платье длины макси, отказавшись при этом от нижнего белья. В то же время мужчина появился перед публикой в блестящем топе, а другая модель оголила грудь в черном платье облегающего кроя.

Ранее дочь Джуда Лоу посетила Каннский кинофестиваль в прозрачном платье. 22-летняя модель появилась на премьере фильма «Монстр» в мини-платье черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело.