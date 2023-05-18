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10:54, 18 мая 2023Ценности

Дочь Джуда Лоу посетила Каннский кинофестиваль в прозрачном платье

Дочь Джуда Лоу Айрис посетила премьеру фильма «Монстр» в прозрачном платье

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис посетила Каннский кинофестиваль в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

22-летняя модель появилась на премьере фильма «Монстр» в мини-платье черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом грудь знаменитости прикрывала кружевная отделка, среди прочего вещь дополнял широкий кожаный ремень с золотой бляшкой. В качестве обуви манекенщица предпочла туфли в тон на высоком каблуке.

Фото: Simone Comi / Globallookpress.com

На размещенных кадрах видно, что свой образ Лоу дополнила короткими перчатками и капроновыми колготками. Что касается макияжа, она предпочла мейкап в нюдовых тонах и нанесла красную помаду на губы. Короткие волосы девушки убрали от лица с помощью геля.

В сентябре 2021 года Айрис Лоу показала фигуру на снимке в купальнике. Знаменитость сфотографировалась во время отдыха, сидя на шезлонге у бассейна. На размещенном кадре девушка позировала с собранными в пучок волосами в раздельном бикини коричневого цвета и зеленой бейсболке с белым орнаментом.

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Майя Пономаренко
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