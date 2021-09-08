20-летняя дочь Джуда Лоу показала фигуру на снимке в купальнике

Дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис показала фигуру, опубликовав новую откровенную фотографию в купальном костюме. На снимок, который появился в сторис на ее странице в Instagram, обратили внимание в Daily Mail.

20-летняя знаменитость сфотографировалась во время отдыха, сидя на шезлонге у бассейна. На размещенном кадре девушка позирует с собранными в пучок волосами в раздельном бикини коричневого цвета и зеленой бейсболке с белым орнаментом.

Образ Лоу дополнили украшения, а именно — несколько колец, браслет, ожерелья и серьги-кольца. На снимке она прикрывает лицо кепкой. В руках звезда держит бутылку с водой.

Читатели издания не оценили внешний вид Лоу, о чем они принялись писать в комментариях под опубликованными изображениями. «С каких пор она стала моделью?», «Зачем вы пиарите эту девушку?», «Она похожа на пришельца», «Если честно, она выглядит абсолютно непривлекательно», «Ужасная фигура», — высказывались они.

В июле Айрис Лоу снялась в бикини на яхте и взволновала подписчиков. На кадрах знаменитость позирует во время отдыха в Каннах. Ее запечатлели на борту и в воде в трикотажном бикини бело-коричневой расцветки. Образ модели дополнили множество аксессуаров.