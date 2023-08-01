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16:16, 1 августа 2023Наука и техника

Наушники Apple превратят в медицинский гаджет

PhoneArena: Apple запатентовала наушники с функцией считывания биосигналов

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Новые наушники AirPods от Apple будут способны считывать различные биосигналы пользователя. О такой функции сообщает издание PhoneArena.

Журналисты обнаружили соответствующий документ на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В материале говорилось, что AirPods могут быть оснащены внутриушными электродами, которые смогут снимать различные показатели. Если подобное устройство выйдет в серийное производство, то Apple фактически превратит гарнитуру в медицинский гаджет.

В файле уточняется, что внутриушные электроды способны измерять биосигналы — электроэнцефалографию (ЭЭГ), электромиографию, электроокулографию, электрокардиограмму и кожно-гальванические реакции. На основе полученных данных устройство сможет выдавать расширенную статистику о жизненных показателях пользователя.

Согласно приведенной схеме, электроды предлагают разместить непосредственно на насадках наушников. Чтобы совершить замер показателей, пользователь должен будет прикоснуться к гарнитуре.

В январе 2022 года Apple запатентовала новую функцию AirPods, которая позволит снимать блокировку iPhone. В материале говорилось, что гарнитура теоретически способна запоминать особенности уха пользователя и распознавать по ним владельца девайса.

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    Андрей Ставицкий
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