Россиян предупредили об угрожающей Анапе опасности

Ученые СПбГУ заявили, что в будущем Анапа может столкнуться с дефицитом воды

При текущих темпах развития Анапа в будущем может столкнуться с дефицитом воды. Об этой угрожающей курортному городу опасности россиян предупредили ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщение опубликовано на сайте учреждения.

Отмечается, что к такому выводу пришли эксперты Водного центра СПбГУ, которые по приглашению АО «Анапа Водоканал» провели экспертизу подземных вод долины реки Сукко.

«Таким образом, можно сделать вывод: запасы подземных вод в долине Сукко ограничены», — заявил генеральный директор организации, эксперт ООН, глава Международной ассоциации гидрогеологов России Алексей Тудвачев.

Отмечается, что к увеличению потребления воды приводит большая загруженность города‑курорта, активная застройка, рост численности населения и развитие туризма. Как считает Тудвачев, в перспективе потребность в воде может превысить разведанные запасы подземных вод, которым требуется переоценка.

«Для подтверждения возможности водоснабжения за счет использования подземных вод требуется единая комплексная переоценка их запасов, которая позволит прийти к разумному потреблению и восполнению водных запасов», — отметил эксперт.

Ранее ученые Пенсильванского университета, Техасского университета и Университета Цинхуа пришли к выводу, что изменение климата вызовет катастрофический дефицит пресной воды в Центральной Азии к середине века. Причиной катастрофической ситуации с водоснабжением, которая затронет Афганистан, Северную Индию, Кашмир и Пакистан, станет таяние снега и льда в Тибетском нагорье.

