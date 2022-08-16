Предсказан катастрофический дефицит питьевой воды в Азии

Nature Climate Change: изменение климата вызовет дефицит пресной воды в Азии

Ученые Пенсильванского университета, Техасского университета и Университета Цинхуа пришли к выводу, что изменение климата вызовет катастрофический дефицит пресной воды в Центральной Азии к середине века. Причиной катастрофической ситуации с водоснабжением, которая затронет Афганистан, Северную Индию, Кашмир и Пакистан, станет таяние снега и льда в Тибетском нагорье, которое обеспечивает водой примерно два миллиарда человек. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Исследователи проанализировали спутниковые данные об объемах запасов воды в ледниках, озерах и подземных источниках Тибета за последние 20 лет, и предсказали изменения на следующие четыре десятилетия. С помощью машинного обучения удалось связать наблюдаемые изменения запасов воды с ключевыми климатическими переменными, включая температуру воздуха, осадки, влажность, облачный покров и поступление солнечного света.

Оказалось, что изменение климата в последние десятилетия привело к серьезному истощению запасов воды в определенных районах Тибета на 15,8 миллиарда тонн в год. Это сопровождалось меньшим увеличением объемов запасов воды в других районах (на 5,6 миллиарда тонн), вероятно, из-за конкурирующих эффектов отступления ледников, деградации мерзлого грунта и расширения озер, содержащих талую воду.

В сценарии, где человечеству не удается существенно сократить сжигание ископаемого топлива, можно ожидать почти 100-процентную потерю доступной воды в азиатских регионах. Дефицит остается значительным и в сценарии умеренного снижения выбросов парниковых газов. В целом, Тибет может потерять около 230 миллиардов тонн к середине XXI века (2031-2060 годы), что скажется на полноводности реки Амударья, которая снабжает водой Центральную Азию, и реки Инд, от которой зависят Северная Индия, Кашмир и Пакистан.

Даже несмотря на существенные изменения в климатической политике, которые могут ограничить дальнейшее потепление и связанные с ним климатические сдвиги, значительные потери запасов пресной воды все равно неизбежны, хотя и могут предотвратить самый худший сценарий.