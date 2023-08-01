Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:40, 1 августа 2023Культура

Звезда «Эйфории» умер в 25 лет

TMZ: известный по сериалу «Эйфория» актер Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет
Ангус Клауд

Ангус Клауд. @anguscloud

Американский актер Ангус Клауд, известный по роли Феско в телесериале «Эйфория», умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на семью актера.

«С тяжелым сердцем мы должны попрощаться сегодня с невероятным человеком. Как арист, друг, брат и сын Ангус был особенным для нас всех во многих отношениях», — сообщила семья Клауда.

Подробности смерти актера не раскрываются. Отмечается, что некоторое время назад Клауд потерял отца и «боролся с его потерей».

Ангус Клауд начал карьеру в кино в 2019 году. Помимо «Эйфории» он также снялся в фильмах «Северный Голливуд» и The Line.

27 июля сообщалось, что на 91-м году жизни умер сценарист фильмов «Запах женщины» и «Пролетая над гнездом кукушки» Бо Голдман. О смерти кинематографиста сообщил его зять, режиссер Тодд Филд, который предпочел не раскрывать причины кончины Голдмана.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий, повышение цен на автомобили и цифровой рубль: что изменится в России с 1 августа?

    Экспорт Турции из России упал до показателей досанкционного периода

    В Турции сообщили о панике Запада из-за выбора союзника в пользу России

    Звезда «Эйфории» умер в 25 лет

    В США рассказали о возможном исходе конфликта Польши с Россией

    В США приравняли использование ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО

    55-летняя ведущая показала тело в бикини

    Медведев объяснил изменение своей риторики с 2010 года

    В МИД России британцам посоветовали «прикусить язык» в разговоре об Африке

    Пентагон заключил контракт на техническую поддержку танков Abrams

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости