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09:20, 27 июля 2023Культура

Умер сценарист «Пролетая над гнездом кукушки» Бо Голдман

На 91-м году жизни умер сценарист фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Бо Голдман

Фото: ABC Photo Archives / Disney General Entertainment Content / Getty Images

На 91-м году жизни умер сценарист фильмов «Запах женщины» и «Пролетая над гнездом кукушки» Бо Голдман. Об этом сообщает The New York Times.

О смерти кинематографиста сообщил его зять, режиссер Тодд Филд, который предпочел не раскрывать причины кончины Голдмана. Известно, что сценарист умер 25 июля 2023 года в своем доме, расположенном в Калифорнии (США).

Бо Голдман являлся одним из самых известных сценаристов Голливуда. Кинодеятель трижды становился лауреатом премии «Оскар» за написание сценариев к фильмам «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) с Джеком Николсоном, «Запах женщины» (1992) с Аль Пачино и «Мелвин и Говард» (1980) с Джейсоном Робардсом.

Помимо этого, Голдман получил две награды британской киноакадемии BAFTA, а также работал над созданием еще одной культовой ленты «Знакомьтесь, Джо Блэк» (1998) с Брэдом Питтом. Всего в фильмографии сценариста было свыше 15 проектов.

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    Анастасия Астахова
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