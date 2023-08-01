Сына Байдена уличили в звонках в Вашингтон для увольнения украинского прокурора

Сына Байдена обвинили в звонках Вашингтон для увольнения украинского прокурора

В США прошло заседание в рамках расследования дела о коррупции в семье главы государства Джо Байдена. Согласно показаниям бизнес-партнера сына президента Девона Арчера, обвиняемый Хантер Байден действительно звонил в Вашингтон, чтобы договориться об увольнении украинского прокурора Виктора Шокина. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в суде.

Арчер, как и сын главы государства, числился среди руководителей украинской газовой компании Burisma. Бизнесмен рассказал, что Хантер «по меньшей мере 20 раз включал громкую связь с его отцом, тогдашним вице-президентом Джо Байденом», во время встреч с деловыми партнерами.

Бизнесмен также дал показания о работе в декабре 2015 года генерального директора Burisma Николая Злочевского и Вадима Пожарского — одного из руководителей компании. Согласно некоторым данным, именно они настояли на увольнении Шокина: тот проводил расследование в отношении Burisma.

Сам Шокин уже требовал от Еврокомиссии ввести санкции против президента США и бывшего украинского лидера Петра Порошенко.