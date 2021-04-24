Бывший генпрокурор Украины потребовал от ЕК ввести санкции против Байдена

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин потребовал от Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции против президента США Джо Байдена и бывшего украинского президента Петра Порошенко. Об этом он рассказала в беседе с изданием «Страна.ua».

Шокин заявил, что уже подал в ЕК соответствующее заявление, и его там получили. «Думаю, там его почитают… Но, к сожалению, не очень рассчитываю, что это заявление будет рассмотрено, с учетом влияния президента США во всем мире», — посетовал он. При этом бывший генпрокурор выразил надежду, что в случае рассмотрения заявления Европа сможет понять, что Байден «грубо вмешивался во внутренние дела суверенной Украины», а также настаивал на увольнении самого Шокина.

В феврале Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное производство по факту возможного давления Байдена на Шокина.

До этого бывший генпрокурор заявлял, что подозревает Байдена в причастности к покушению на него в сентябре 2019 года, когда его отравили ртутью. Он также рассказал, что под давлением США был вынужден прекратить расследование о незаконной деятельности украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings, в которой работал сын бывшего вице-президента Соединенных Штатов.

В январе 2018 года Байден-старший поведал, что в 2016-м Шокина уволили именно из-за его вмешательства. По словам политика, по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы он пригрозил украинским властям, что США не предоставят Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов, после чего генпрокурора уволили.