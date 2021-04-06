Опубликовавший разговоры Порошенко и Байдена депутат заявил о планах убить его

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач, опубликовавший ранее записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным и нынешним президентом США Джо Байденом, заявил о подготовке покушения на него. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Обнародовавший скандальные «пленки» депутат утверждает, что группа из девяти человек планирует убить его и бывшего прокурора Константина Кулика. Большинство готовящих покушение — граждане Великобритании, связанные с компанией «KROLL Associates UK LTD».

По словам Деркача, упомянутая компания занимается оценкой рисков и корпоративными расследованиями, а также имеет «военизированное подразделение», которое выполняет заказы спецслужб и частных корпораций по всему миру.

«Сейчас упомянутая группа собирает данные обо мне и Кулике с целью физического устранения. Об этом известно некоторым бывшим и действующим сотрудникам британской разведки МИ-6, — заявил Деркач. — Одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании».

В прошлом году Деркач опубликовал предполагаемые аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена в 2016-м. На них тогдашний вице-президент США предлагал украинскому лидеру 1 миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина и называл олигарха Игоря Коломойского занозой в заднице. Депутат также обнародовал запись разговора Порошенко и Путина.

Бывший президент Украины и его сторонники называли аудиоматериалы спецоперацией пятой колонны и местью Кремля.