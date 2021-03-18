Опубликована прослушка матерящегося по-русски Порошенко после звонка Байдена

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал новые записи предполагаемых разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко после звонка бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает «Страна.ua».

Деркач заявил, что, публикуя пленки, разоблачает коррупцию и не вмешивается в американские выборы.

На новой записи Порошенко после очередного разговора с Байденом раздает указания тогдашним министру иностранных дел Павлу Климкину и председателю Фонда гарантирования вкладов Константину Ворушилину. Журналисты обратили внимание, что Порошенко в президентском кабинете общается исключительно на русском языке и часто матерится. На русском говорят и Климкин с Ворушилиным.

«Ты ***нулся, что ли? Быстро приведи сюда [руководителя Государственного управления делами Ивана] Куцика. Алло! (...) И скинь с себя "на" пробел *** эту ***ню. Костя, ты слышишь меня или нет? (...) Костя, когда в следующий раз ты решишь спорить с президентом, ты крепко подумай (...). Еще раз, ***ть, ты будешь вести себя подобным образом, в условиях войны, следующим будет не лейтенант. А расстрел», — говорит Порошенко, обращаясь к Ворушилину.

Ранее 18 марта Порошенко назвал Байдена большим шансом для Украины, европейской и евроатлантической интеграции страны. Он добавил, что команда президента Украины Владимира Зеленского демонстрирует неспособность воспользоваться этой возможностью и рискует ее потерять.

В январе США ввели санкции против 11 физических лиц и организаций с Украины. Причиной введения ограничительных мер назвали вмешательство украинцев в президентские выборы. По сообщениям Министерства финансов США, причастные лица связаны с Деркачом, в отношении которого американцы ввели санкции еще в сентябре 2020 года. Деркача американские власти называют «российским агентом».

После этого Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о возможном вмешательстве в выборы президента США.

В мае прошлого года Деркач опубликовал предполагаемые аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена в 2016 году. На них тогдашний вице-президент США предлагал украинскому президенту 1 миллиард долларов за отставку генерального прокурора Украины Виктора Шокина и называл олигарха Игоря Коломойского занозой в заднице.