Трех молодых россиян задержали за избиение полицейского

В Астрахани за избиение полицейского руками и ногами задержали трех россиян

В Астрахани трех молодых россиян задержали по статье о применение насилия, в отношении представителя власти. Об этом во вторник, 1 августа, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29 июля подозреваемые в возрасте 16, 17 и 18 лет возле дома на улице Железнякова напали на офицера полиции и избили его руками и ногами, нанеся множество ударов в голову и по телу, после чего сбежали с места происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос об отправке подозреваемых на время следствия в СИЗО.

30 июля сообщалось, что в Краснодаре пятеро россиян избили на посту сотрудников ДПС и сбежали.