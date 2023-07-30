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12:38, 30 июля 2023Силовые структуры

Пятеро россиян избили на посту сотрудников ДПС и сбежали

В Краснодаре завели уголовное дело из-за избиения сотрудников ДПС

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти при исполнении служебных обязанностей. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29 июля возле поста полиции на улице Тургенева остановился автомобиль ВАЗ, создавший сложности участникам дорожного движения. Российские полицейские потребовали убрать машину, но водитель и четверо его пассажиров напали на полицейских. Избив сотрудников, они скрылись с места происшествия.

Силовики устанавливают личности и местонахождение подозреваемых. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в краевом управление СКР.

Ранее стало известно, что пьяный россиянин устроил драку с не пустившими его на концерт «Руки Вверх» полицейскими

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    Владимир Седов
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