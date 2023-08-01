В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать гражданские суда в Черном море

Депутат Чепа назвал терактом попытку атаки ВСУ на российские гражданские суда

Совершенная Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 1 августа попытка атаки на гражданские транспортные суда в Черном море является проявлением террористической деятельности Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы понимаем, что у Украины полностью развязаны руки, и все их действия, какими были в 2014 году, такими они остались и сейчас, имеют террористический характер. Я думаю, что в этом нет ничего неожиданного и сверхъестественного. Это было, и это будет», — сказал парламентарий.

Нужно принимать какие-то стратегические решения, чтобы в том числе не давать Украине возможности доставлять эту технику, которая потом используется в террористических целях Алексей Чепа зампред комитета Госдумы по международным делам

Он подчеркнул важность недопущения использования Украиной Черного моря для поставок оружия, которое может быть использовано против России.

«Если мы пропускали все суда по так называемой зерновой сделке, что, возможно, позволяло уходить ряду судов от правильного досмотра и осуществлять логистику оружия в эти порты. Мы до сих пор всячески сохраняем инфраструктуру Украины, понимая, что люди, проживающие на территории этой страны, будут использовать ее в дальнейшем в нормальной своей жизни, и это сказывается на ведении военных действий», — добавил парламентарий.

Ранее в Минобороны России проинформировали, что минувшей ночью безэкипажные катера ВСУ попытались атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие в сторону пролива Босфор в Черном море.

По данным ведомства, три украинских надводных дрона были обнаружены и уничтожены кораблями Военно-морского флота России, сопровождавшими транспорт.