Минобороны заявило о попытке атаки надводных дронов ВСУ на суда в Черном море

Минобороны: безэкипажные катера ВСУ попытались атаковать суда в Черном море

Минувшей ночью безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие в сторону пролива Босфор в Черном море. Об этом заявили 1 августа в Минобороны России.

По данным ведомства, три украинских надводных дрона были обнаружены и уничтожены кораблями Военно-морского флота России, сопровождавшими транспорт.