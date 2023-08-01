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13:09, 1 августа 2023Россия

Минобороны заявило о попытке атаки надводных дронов ВСУ на суда в Черном море

Минобороны: безэкипажные катера ВСУ попытались атаковать суда в Черном море
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минувшей ночью безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие в сторону пролива Босфор в Черном море. Об этом заявили 1 августа в Минобороны России.

По данным ведомства, три украинских надводных дрона были обнаружены и уничтожены кораблями Военно-морского флота России, сопровождавшими транспорт.

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    Константин Лысяков
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