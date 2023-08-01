Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать корабли России беспилотными катерамии

МО: ВСУ пытались атаковать корабли Черноморского флота безэкипажными катерами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать корабли Черноморского флота (ЧФ) безэкипажными катерами. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По информации ведомства, Киев предпринял попытку атаки двух патрульных кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков» тремя безэкипажными катерами. Судна Черноморского флота контролировали судоходство в 340 километрах юго-западнее Севастополя, уточнили в Минобороны.