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11:01, 1 августа 2023Среда обитания

Россиянин пострадал при обрушении балкона в российском городе

Житель Астрахани пострадал при обрушении балкона многоквартирного дома

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Во вторник, 1 августа, в Астрахани при обрушении балкона в многоквартирном доме пострадал человек. Об этом сообщает прокуратура российского региона.

Инцидент произошел в доме на улице Зои Космодемьянской, где со второго этажа обрушился балкон. В результате пострадал человек, о степени тяжести травм не сообщается.

Прокуратуре поручено установить причины и обстоятельства произошедшего, а также принять меры прокурорского реагирования в случае необходимости. На данный момент проводится процессуальная проверка.

Ранее в двухэтажном жилом доме в Хабаровске рухнул потолок. На кровать проживающих там пенсионеров посыпалась штукатурка и обвалилась крупная балка. Речь шла о здании 1952 года постройки. Объект в российском городе не входил в список аварийных.

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    Нина Ташевская
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