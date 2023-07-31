Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:04, 31 июля 2023Среда обитания

На кровать пенсионеров из российского города рухнул потолок

На кровать пенсионеров из Хабаровска рухнул потолок

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В двухэтажном жилом доме в Хабаровске рухнул потолок. На кровать проживающих там пенсионеров посыпалась штукатурка и обвалилась крупная балка, сообщает AmurMedia.

Речь идет о здании 1952 года постройки. Объект в российском городе не входит в список аварийных, однако в июле владельцы одной из квартир обратились в управляющую компанию (УК) с жалобой на трещину в потолке, которая начала разрастаться. Коммунальщики не стали заниматься проблемой, а через несколько дней потолок рухнул.

По словам очевидцев, после обрушения потолка из спальни в квартире можно увидеть крышу и кровлю. В инциденте никто не пострадал. «Пенсионеры чудом остались живы, потому что семейная пара вышла на кухню, сразу за их спиной рухнул потолок», — рассказал собеседник издания.

Ранее в июле в многоквартирном доме в Калуге обвалились пол и стены. Жильцы остались без света и воды. Объект внесен в реестр объектов культурного наследия, с 2018 года он считается аварийным и подлежащим реконструкции. Собственников должны были расселить два года назад, но срок перенесли.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Офицер НАТО назвал эффективное оружие России против техники ВСУ

    Пропавшую в российском регионе семилетнюю школьницу нашли живой

    Работающая в Китае русалкой россиянка рассказала об отношениях с акулой

    Стало известно о вербовке СБУ жителей ДНР для совершения терактов

    ВСУ обстреляли приграничный российский регион

    Адвокат пациенток хирурга Хайдарова захотела привлечь его к ответственности

    Задержание троих россиян по делу о госизмене попало на видео

    Россиян предупредили о резком подорожании шоколада

    Залитые зеленкой футбольные болельщики попали на видео в Москве

    Рождаемость на Украине сократилась почти на треть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости