Уборка мусора на Бали обойдется в десятки миллионов долларов

Bloomberg: уборка мусора на Бали обойдется в 40 миллионов долларов

Чтобы закрыть все незаконные свалки на индонезийском острове Бали, придется потратить десятки миллионов долларов. Стоимость уборки мусора назвала организация Sungai Watch, передает Bloomberg.

За шесть недель Sungai Watch собрала 40 тонн отходов на популярном балийском курорте Джимбаран. Такое количество мусора ежегодно приплывает сюда с соседнего густонаселенного острова Ява. Бали не имеет централизованной системы сбора и обработки отходов, из-за чего около 52 процентов мусора выбрасывается в неположенных местах. На острове существует около тысячи нелегальных свалок, которые загрязняют местную воду, дороги и пляжи. Это мешает туризму, который является важной частью экономики острова.

Sungai Watch ежедневно очищает реки Бали от трех тонн пластика. Организация обеспечивает местных жителей станциями по переработке отходов, речными заграждениями и вспомогательным персоналом. Такие объекты организованы в семи общинах, еще в 15 они находятся на стадии строительства. Согласно подсчетам, потребуется около 100 объектов, чтобы закрыть все нелегальные свалки на острове. На эту цель придется выделить более 40 миллионов долларов в следующие три года, притом что содержание одного объекта обходится в 150 тысяч долларов в год.

В апреле заваленный мусором балийский пляж Кута попал на фото. Пляжи Кута, Семиньяк, Легиан и Джимбаран больше всего страдают после сезона дождей, заполняясь мусором.