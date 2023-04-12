Заваленный мусором популярный пляж на Бали попал на фото

Нетронутый пляж Кута на Бали завалило мусором из-за сезона дождей

Популярный балийский пляж Кута, заваленный мусором из-за сезона дождей, попал на фото. Кадры публикует Daily Mail.

Издание уточняет, что местные жители пытаются очистить берег, который раньше считался нетронутым. На пляже множество пластиковых бутылок, пищевых контейнеров и пакетов для покупок.

Индонезийские пляжи Кута, Семиньяк, Легиан и Джимбаран обычно больше всего страдают после сезона дождей, заполняясь мусором. Отходы выносятся течением на берег с октября по март. Местные отмечают, что туристам не стоит ехать на Бали ради пляжей. Ежедневно оттуда вывозится на свалки около пяти тонн отходов.

Ранее россиянка отдохнула в Крыму и описала состояние местного пляжа Алчак-Кая в городе Судак фразой «без слез не взглянуть». По словам туристки, побережье усеяно мусором, в том числе сигаретными окурками, пакетами и шелухой от семечек.