В Запорожской области сообщили о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении

Балицкий сообщил, что ВСУ проводят перегруппировку на ореховском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на ореховском направлении. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская армия пытается создать штурмовые группы из мобилизованных военнообязанных, которые не прошли подготовки ведения боевых действий.

Глава региона подчеркнул, что у украинских бойцов низкий моральный дух, неслаженные действия и множество случаев сдачи в плен.

Также Балицкий рассказал о безуспешной попытке двух штурмовых групп ВСУ прорвать линию обороны России на ореховском направлении.

31 июля в Запорожской области сообщили, что украинская армия стягивает силы на правом берегу Днепра с целью форсировать реку, но планы противника были на время сорваны после нанесения упреждающих ударов.