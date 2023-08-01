В Запорожской области сообщили о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на ореховском направлении. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, украинская армия пытается создать штурмовые группы из мобилизованных военнообязанных, которые не прошли подготовки ведения боевых действий.
Глава региона подчеркнул, что у украинских бойцов низкий моральный дух, неслаженные действия и множество случаев сдачи в плен.
Также Балицкий рассказал о безуспешной попытке двух штурмовых групп ВСУ прорвать линию обороны России на ореховском направлении.
31 июля в Запорожской области сообщили, что украинская армия стягивает силы на правом берегу Днепра с целью форсировать реку, но планы противника были на время сорваны после нанесения упреждающих ударов.