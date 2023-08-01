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10:43, 1 августа 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении

Балицкий сообщил, что ВСУ проводят перегруппировку на ореховском направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на ореховском направлении. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская армия пытается создать штурмовые группы из мобилизованных военнообязанных, которые не прошли подготовки ведения боевых действий.

Глава региона подчеркнул, что у украинских бойцов низкий моральный дух, неслаженные действия и множество случаев сдачи в плен.

Также Балицкий рассказал о безуспешной попытке двух штурмовых групп ВСУ прорвать линию обороны России на ореховском направлении.

31 июля в Запорожской области сообщили, что украинская армия стягивает силы на правом берегу Днепра с целью форсировать реку, но планы противника были на время сорваны после нанесения упреждающих ударов.

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    Алевтина Запольская
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