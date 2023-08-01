Оценено состояние несущих конструкций башни «Москва-Сити» после попадания БПЛА

Несущие конструкции башни «Москва-Сити» не пострадали после попадания БПЛА

Несущие конструкции башни «IQ-квартал», которая находится на территории делового центра «Москва-Сити», в результате попадания беспилотника в здание не повреждены. Оценку состояния озвучили представители экстренных служб, пишет ТАСС.

«На месте работают специалисты, которые в том числе оценивают причиненный ущерб. Установлено, что в результате попадания БПЛА несущие конструкции не повреждены», — сообщил собеседник агентства.

1 августа украинские БПЛА снова предприняли попытку атаковать Москву. Как уточнил мэр города Сергей Собянин, один из дронов долетел до той же башни в «Сити», что и в воскресенье, 30 июля. Еще несколько беспилотников были сбиты системой противовоздушной обороны.