В России рассказали об отразивших атаку ВСУ в Черном море патрульных кораблях

Депутат Спиридонов: катера ВСУ в Черном море могли быть уничтожены артиллерией

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов прокомментировал попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота России. Спиридонов рассказал «Ленте.ру» об особенностях этих кораблей.

«Это патрульные корабли проекта 22160. "Василий Быков" был первым сданным кораблкм этой серии, а "Сергей Котов", наоборот, последний из переданных в состав Военно-Морского флота патрульных кораблей. Сам проект достаточно современный: первый корабль был построен в 2014 году, из вооружения он несет на себе ракеты семейства "Калибр", также у него есть артиллерийское вооружение. И если мы будем говорить как раз про случаи атак беспилотников на эти корабли, то, скорее всего, беспилотники были уничтожены штатным артиллерийским вооружением», — рассказал парламентарий.

Спиридонов также рассказал о способах отражения атак безэкипажных катеров.

«Для защиты от таких беспилотников, во-первых, самое главное их вовремя обнаружить. Ну и после этого штатным вооружением корабль может уничтожить такой беспилотник. Но если корабль находится в порту или на рейде, то также очень эффективно выставление боновых заграждений, через которые беспилотник не может пройти. Также бывают еще специальные противодиверсионные сети, стальные, которые тоже препятствуют прохождению беспилотников», — объяснил депутат.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 1 августа ВСУ безуспешно попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота России, которые контролировали судоходство в 340 километрах юго-западнее Севастополя. Корабли отразили удар, уничтожив три беспилотных катера, после чего продолжили выполнять свои задачи.