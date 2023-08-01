Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:21, 1 августа 2023Россия

Беспилотник упал возле железной дороги в Рязанской области

Shot: в Рязанской области беспилотник без взрывчатки упал возле железной дороги

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpess.com

В Рязанской области беспилотник упал возле железнодорожных путей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, беспилотник нашел дежурный на перегоне железной дороги в Рязанском районе. Специалисты обнаружили на месте происшествия дрон размером 20 на 20 сантиметров без взрывных устройств.

Других данных о дроне не приводится. Полиция выясняет, откуда прилетело устройство, на движение поездов его падение никак не повлияло.

Расстояние от Рязанского района Рязанской области до Москвы, по данным карт, составляет около 250 километров. Российский регион на северо-западе граничит с Московской областью, на севере — с Владимирской областью, на северо-востоке — с Нижегородской.

Ранее в Рязанской области под колесами «КамАЗа» разорвался беспилотник кустарного типа. Водитель грузовика не заметил лежащий на пути дрон и проехал по нему, после чего услышал хлопок.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили о контроле российских сил над Клещеевкой

    Глава приграничного региона России рассказал о разрушениях после обстрела ВСУ

    Россиянин пострадал при обрушении балкона в российском городе

    В Минэкономразвития заявили об удаленной работе сотрудников после атаки дронов

    Пенсионер перепутал педали и оставил возлюбленную без ноги

    Первый российский спутник «Марафон-IoT» отправят на космодром

    Трамп связал нападки на себя с начавшейся прокси-войной США и России

    Москвичи устроили летний кинотеатр во дворе жилого дома

    Франция начала эвакуировать своих граждан из Нигера

    В офисе Зеленского пообещали «больше дронов» после атаки БПЛА на Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости