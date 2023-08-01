В США раскрыли правду о фотографиях Байдена

Townhall: демократы «омолаживают» снимки президента США Байдена фоторедакторами

Фотографии президента США Джо Байдена, распространяемые в соцсетях сторонниками демократов, обрабатывают, чтобы «омолодить» американского лидера. Об этом пишет американское издание Townhall.

Как уточнили журналисты, союзники Байдена распространили обработанные в фотошопе снимки президента, чтобы доказать: он подходит для второго срока. «Отчаянная стратегия подчеркивает растущие опасения демократов о возрасте Байдена», — раскрыли правду о фотографиях Байдена в статье.

Издание отметило, что две трети американских избирателей не верят в то, что возраст политика позволит ему отработать второй президентский срок. Чтобы убедить граждан в обратном, демократы применили новую стратегию. Портал изучил фотографии, опубликованные известными сторонниками демократов. Журналисты сделали вывод, что они были обработаны с помощью программ-фоторедакторов.

Ранее Байден заявил, что планирует участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году.