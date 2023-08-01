Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:25, 1 августа 2023Бывший СССР

На Украине полицию и тероборону заставили сдавать биоматериалы

РИА Новости: полицию и тероборону на Украине принуждают сдавать биоматериалы

Украинское военное командование с 20 июля активизировало в Одесской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской сбор донорского и биометрического материала у членов территориальной обороны и сотрудников национальной полиции. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинских добровольческих формированиях.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны прокомментировало попытку атаки беспилотников на Москву

    Последствия прилета беспилотника в башню «Москва-Сити» показали на видео

    Байдена уличили во лжи

    Аэропорт Внуково возобновил работу

    Впервые оплодотворена плодовая мушка без участия самца

    Московский аэропорт Внуково временно закрыли

    Стало известно об отсутствии пострадавших при атаке украинского БПЛА в Москве

    Российская ПВО сбила беспилотник в Подмосковье

    Популярная модель снялась в купальнике в лесу

    В Индии рассказали о громкой потере ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости