РИА Новости: полицию и тероборону на Украине принуждают сдавать биоматериалы

Украинское военное командование с 20 июля активизировало в Одесской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской сбор донорского и биометрического материала у членов территориальной обороны и сотрудников национальной полиции. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинских добровольческих формированиях.