Патрушев рассказал, что раненых бойцов ВСУ используют для трансплантации органов

Раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют в качестве биоматериала. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, украинских военных не только «бросают на мясные штурмы», но также используют как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации.

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации человеческих органов, допускающий ее совершение без согласия.

Ранее Патрушев заявил, что США непосредственно курируют работу украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО).