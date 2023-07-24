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17:13, 24 июля 2023Бывший СССР

Патрушев обвинил США в курировании работы украинского ЦИПСО

Патрушев заявил, что США непосредственно курируют работу украинского ЦИПСО

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

США курируют работу украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО), уверен секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает «Российская газета».

«Помимо агрессивной информационно-пропагандистской кампании и поставок оружия командование специальных операций США непосредственно курирует работу подразделений украинского Центра информационно-психологических операций», — заявил Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС в Йоханесбурге.

По его словам, именно Пентагон, Агентство национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине направляют кибератаки «под украинским флагом» на информационную инфраструктуру России.

Ранее Патрушев заявил, что США неспособны доминировать над всеми странами, поэтому они хотят ослабить Россию и в конечном итоге Китай. Вашингтон, считает он, уверен в том, что может добиться своей цели.

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    Алевтина Запольская
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