Патрушев заявил, что США непосредственно курируют работу украинского ЦИПСО

США курируют работу украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО), уверен секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает «Российская газета».

«Помимо агрессивной информационно-пропагандистской кампании и поставок оружия командование специальных операций США непосредственно курирует работу подразделений украинского Центра информационно-психологических операций», — заявил Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС в Йоханесбурге.

По его словам, именно Пентагон, Агентство национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине направляют кибератаки «под украинским флагом» на информационную инфраструктуру России.

Ранее Патрушев заявил, что США неспособны доминировать над всеми странами, поэтому они хотят ослабить Россию и в конечном итоге Китай. Вашингтон, считает он, уверен в том, что может добиться своей цели.