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12:33, 8 июня 2023Мир

Патрушев заявил о неспособности США доминировать над миром

Патрушев: США неспособны доминировать на миром, поэтому они хотят ослабить Россию
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

США выступают против многополярного мира, но они неспособны доминировать над всеми странами, поэтому они хотят ослабить Россию и в конечном итоге Китай. Об этом заявил секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Очень серьезный полюс многополярного мира — Китай. Поэтому неконечная цель — Россия, они хотят Россию уничтожить или ослабить, но их вообще конечная цель — это Китай», — пояснил он.

По словам Патрушева, Вашингтон уверен в возможности добиться своей цели. «Но это исключено. Это у них не получится», — заключил секретарь СБ РФ.

Ранее Патрушев заявил, что Киев хотел заключить мирный договор с Москвой, но передумал из-за давления Вашингтона.

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    Виктория Кондратьева
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