Патрушев: Киев хотел заключить мирный договор с Москвой, но отказался из-за давления США

Киев хотел заключить мирный договор с Москвой, но передумал из-за давления Вашингтона. Такую причину отказа назвал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его цитирует ТАСС.

«Даже руководители Украины были готовы к тому, чтобы заключить мирный договор, и давали России предложения в письменном виде, которые в принципе мы одобрили», — рассказал Патрушев.

Как стало известно, украинская сторона меняла свое мнение на переговорах из-за США, которые вынуждали ее прекратить диалог.

Ранее в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва могла заключить невыгодный договор об урегулировании конфликта с Киевом в марте 2022 года. «Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла», — сказал белорусский лидер, указав, что документ был невыгоден России, но она на него согласилась.

