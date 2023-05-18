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14:46, 18 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о готовности России заключить договор с Украиной год назад

Лукашенко заявил, что РФ могла заключить невыгодный договор с Украиной в марте 2022 года

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Россия могла заключить невыгодный договор об урегулировании конфликта с Украиной в марте 2022 года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РБК.

«Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла», — сказал Лукашенко, указав, что документ был невыгоден России, но она на него согласилась.

Он отметил, что Минск предложил сесть за стол переговоров, которые начались в Белоруссии и продолжились в Турции. Однако как только Москва согласилась, рассказал Лукашенко, переговоры прекратили, а документ был «выброшен в корзину».

Ранее секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна вновь готова предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию на Украине.

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Алевтина Запольская
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