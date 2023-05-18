Лукашенко заявил о готовности России заключить договор с Украиной год назад

Лукашенко заявил, что РФ могла заключить невыгодный договор с Украиной в марте 2022 года

Россия могла заключить невыгодный договор об урегулировании конфликта с Украиной в марте 2022 года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РБК.

«Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла», — сказал Лукашенко, указав, что документ был невыгоден России, но она на него согласилась.

Он отметил, что Минск предложил сесть за стол переговоров, которые начались в Белоруссии и продолжились в Турции. Однако как только Москва согласилась, рассказал Лукашенко, переговоры прекратили, а документ был «выброшен в корзину».

Ранее секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна вновь готова предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию на Украине.